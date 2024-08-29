700'den fazla hayvan avlanacak

Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı, 83 fil, 30 su aygırı, 60 bufalo, 50 impala, 100 mavi antilop ve 300 zebra avlayacak. Avlanan hayvanlar, sürdürülebilir popülasyon sayısına sahip bölgelerden seçilecek.

Kuraklıkla mücadele

Avlanacak hayvanların etleri, açlıkla mücadele eden kırsal bölge insanlarına dağıtılacak. Bakanlık, daha önce 150'den fazla hayvanın kesildiğini ve 56 ton et elde edildiğini belirtti.

Etlerin dağıtımı

Hayvan etleri, özellikle kuraklığın etkisi altında olan ve gıda güvencesizliği yaşayan insanlara sunulacak. Namibya, El Nino'nun neden olduğu kuraklıkla ciddi şekilde mücadele ediyor.