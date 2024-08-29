İstanbul Küçükçekmece'de Sefaköy mevkisinde meydana gelen metrobüs kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 38 kişi yaralandı. Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı ve bariyerlere vurdu. Kazanın ardından 2 şoför ve 1 denetim amiri gözaltına alındı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri durduruldu, trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kazayla ilgili kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü belirtti ve ölen kişiye rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Editör: Mehrican Candemir