İzmir’in tarihine adım adım tanıklık edebileceğiniz eşsiz bir yürüyüş rotasıyla tanışmaya hazır olun. "Bir Günde 8.500 Yıl Rotası," Smyrna Bayraklı Höyüğü’nden başlayıp Konak Pier’e kadar uzanan ve 8.500 yıllık tarih boyunca bir yolculuğa çıkmanızı sağlayacak. Bu rota, tarihi kalıntılar, yeşil alanlar ve şehrin önemli noktalarını bir araya getirerek unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Rota genel bilgileri

Toplam Uzunluk: 11 km

Tahmini Süre: 2 saat 45 dakika (yürüyüş)

Ana güzergâh etapları:

Smyrna Bayraklı Höyüğü - Aşık Veysel Rekreasyon Alanı

Mesafe: 3.5 km

Süre: 1 saat

Rakım: 0→30 m

Ortalama Eğimi: %1.8 Aşık Veysel Rekreasyon Alanı - Bornova Metro İstasyonu

Mesafe: 4 km

Süre: 1 saat

Rakım: 30→65→33 m

Ortalama Eğimi: %2.5 Bornova Metro İstasyonu - Yassıtepe Höyüğü

Mesafe: 2 km

Süre: 25 dakika

Rakım: 34→19 m

Ortalama Eğimi: %1.5 Yassıtepe Höyüğü - Yeşilova Höyüğü

Mesafe: 1.5 km

Süre: 20 dakika

Rakım: 19→22 m

Ortalama Eğimi: %1.5

Odağı ve temel noktalar

Smyrna Bayraklı Höyüğü: İzmir’in tarihini anlamak için mükemmel bir başlangıç noktası. Bu höyük, antik Smyrna'nın kalıntılarına ev sahipliği yapar ve şehrin ilk yerleşim yerlerinden biridir.

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı: Doğayla iç içe bir yürüyüş deneyimi sunar. Burada dinlenebilir ve doğanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Dramalılar Köşkü (Bornova Kent Arşivi ve Müzesi): Yerel tarihe dair bilgi edinebileceğiniz önemli bir mekân. Köşk, Bornova’nın kültürel mirasını sergiliyor.

Edwards Köşkü / Murat Köşkü (İBB/Ege Üniv. Gençlik Merkezi): Tarihi bir yapı olan bu köşk, gençler için bir kültürel merkez olarak işlev görüyor.

V.Whitall Köşkü (Arkas Deniz Tarihi Merkezi): Deniz tarihine dair zengin koleksiyonlarıyla dikkat çeken bir merkez.

Belhomme Köşkü (Bornova Atatürk Kütüphanesi): Şehir tarihine dair kitap ve belgelerle dolu bir kütüphane.

Ballian Köşkü (Ege Üniv. Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi): Kağıt ve kitap sanatlarını keşfedebileceğiniz ilginç bir müze.

Sirkehane (Ege Üniv. Etnografya Müzesi): İzmir’in kültürel çeşitliliğini yansıtan etnografik eserlerin sergilendiği bir müze.

Bornova Metro İstasyonu: Modern İzmir’in önemli ulaşım noktalarından biri.

Yassıtepe Höyüğü: Tarihi kalıntılar arasında bir gezinti sunar. Burada, geçmişin izlerini yakından görebilirsiniz.

Yeşilova Höyüğü: İzmir’in en eski yerleşim yerlerinden biri olarak tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.

Final noktası: Konak Pier

Yürüyüş rotasının sonu, İzmir’in simgelerinden biri olan Konak Pier’de denizle buluşuyor. Konak Pier, tarihi dokusu ve deniz manzarasıyla gezinizin mükemmel bir kapanış noktası olacak. Burada, şehri izleyebilir ve günün yorgunluğunu güzel bir manzara eşliğinde atabilirsiniz.

"Bir Günde 8.500 Yıl Rotası," İzmir’in tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini keşfetmek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Her adımda tarih ve modern yaşamın iç içe geçtiği bu rota, hem yürüyüş hem de kültürel keşif yapmak isteyenler için ideal bir seçenek. Gezi sonunda hem fiziksel hem de zihinsel olarak yenilenmiş hissedeceksiniz.