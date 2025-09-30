Komedyen Egemen Şimşek, İstanbul’da bir stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı. "Dini değerlere hakaret" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Şimşek, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dini değerlere hakaret suçlamasıyla tutuklandı

İstanbul’da stand-up gösterisi sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle gündeme gelen komedyen Egemen Şimşek (49), "dini değerlere hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı. Şimşek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan tutuklama kararı verildi.

Egemen Şimşek, bir stand-up gösterisinde yaptığı açıklamalar nedeniyle sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. Olayın ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "dini değerlere hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Şimşek, adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen komedyen Egemen Şimşek, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama kararının ardından, Şimşek’in avukatları konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Bu olay, hem sanat camiasında hem de halk arasında büyük yankı uyandırdı. Bazı kesimler, Şimşek’in ifade özgürlüğü çerçevesinde savunulması gerektiğini savunurken, diğer kesimler ise yapılan açıklamaların toplumsal değerleri aşağıladığı görüşünde birleşti.