Borsa İstanbul’da PAMEL hisselerine yönelik manipülasyon iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul ve Van’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada manipülasyon tespit edildiğini açıkladı. Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya kapsamında 27 Eylül’de İstanbul ve Van’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan isimler

Başsavcılık, gözaltına alınan şüpheliler arasında Ahmet Kızılay, Botan Çevarün, Eda Yıldırım, Enes Özgür Karataş, Eyüp Balka, Hasan Göçmen, İhsan Kenan Bilgiç, Kamil Bilgiç, Kenan Demirbaş, Kerim İsmail Bilgiç ve Sinan Demirbaş’ın bulunduğunu bildirdi.

4 kişi tutuklandı

30 Eylül’de adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Kızılay, Botan Çevarün, Enes Özgür Karataş ve Hasan Göçmen çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Kapsamlı soruşturma gizliliğe riayet edilerek çok yönlü şekilde sürdürülmektedir” denildi.