Çeşme Alaçatı’nın kalbinde yer alan Kırmızı Ardıç Kuşu Sanat Galerisi, sanatı günlük yaşamın içine ustalıkla yerleştirerek 20 yıldır sanatseverlere ilham kaynağı oluyor. Şu sıralar, sanatçı Ayça Hayret’in "Bir küçücük kız çocuğu" adlı kişisel sergisiyle dikkat çeken galeri, sanatın toplumsal sorumluluk taşımadaki rolüne olan bağlılığını sürdürüyor.

"Sanatı geniş kitlelere ulaştırmak hedefimiz"

Galerinin sahibi Sayra İnce Muran, Alaçatı'nın huzur dolu atmosferinde ziyaretçilerine sanatla iç içe bir deneyim sunduklarını vurguluyor. Muran, "Sanat galerimizin amacı sadece eserleri sergilemek değil, aynı zamanda günlük yaşamda görsel kültürle daha derin bir bağ kurmak. Bu, sanatın geniş kitlelere ulaşması için olmazsa olmaz bir gereklilik. Kırmızı Ardıç Kuşu Sanat Galerisi olarak, bu sorumluluğumuzu yerine getirirken, çağdaş sanatın en iyi örneklerini sunmaktan asla taviz vermiyoruz." ifadeleriyle galerinin misyonunu özetliyor.

Sanatın birleştirici gücü

Bu yaz, Ayça Hayret’in eserlerinin sergilendiği ve büyük ilgi gören "Bir küçücük kız çocuğu" isimli sergi, sanatın insanı birbirine bağlayan gücünü gözler önüne seriyor. Eylül ayı sonuna kadar ziyarete açık olacak sergi hakkında konuşan Muran, “Sanatta ortak hikâyeler, renkler ve görsel zenginlikleri öne çıkaran büyük buluşmalar için bir platform sağlıyoruz. Önce insanı ve hayatı gözler önüne seriyor, ardından her bireyin kendi hikayesini keşfetmesini sağlıyoruz. Sanatın birleştirici gücü de burada yatıyor,” diyor.

İfade özgürlüğünün yansıması

Sanatçı Ayça Hayret ise sergisiyle ilgili olarak, “İfade özgürlüğüm, kendime olan sorumluluğumdur. Tedavi, hikayelerimizde saklı. Hikayemin özgün fikirleri olan kişilerce görülmesine, hissedilmesine ve anlaşılmasına ihtiyacım var. Çünkü sizin hikâyeniz benim hikayemdir, benim hikayem de sizinkidir. Hikayelerimizin öfkeyle değil, şefkatle sarılıp çiçek açması gerekiyor. Sizden tek ricam, hikâyemle ilgilenmeme yardım etmeniz ve kendinizle bağ kurmanız,” şeklinde duygularını paylaşıyor.