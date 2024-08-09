İspanyol devi Barcelona, Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'de forma giyen ve altyapısında yetişen eski futbolcusu Dani Olmo'yu kadrosuna kattı. Katalan ekibi, 26 yaşındaki İspanyol 10 numara ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı. Katalan devi Olmo için 60 milyon Euro bonservis ödeyecek. Bu ödemeyi bonuslar şeklinde yapacak. Barcelona'nın altyapı kadrosunda bir süre yer alan Dani Olmo, RB Leipzig ve Dinamo Zagreb'te forma giydi. Dani Olmo, İspanya'nın şampiyonluğuyla tamamlanan EURO 2024'e de damga vurmuştu.

500 Milyon Euro serbest kalma

La Liga ekibi Barcelona'ya 2007 yılında katılan ve Barca formasıyla 2014 yılına kadar tüm alt yaş kategorilerinde yer alan Olmo tekrardan kendini katalan ekibe bağlayan imzayı attı. Katalanlar, 26 yaşındaki Olmo'nun sözleşmesindeki serbest kalma maddesini de 500 milyon euro olarak belirledi.