İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, bir motosiklette 2’si bebek toplam 4 kişilik bir ailenin tehlikeli yolculuğu, bir otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayın detayları

Olay, Sultanbeyli ilçesi Adil Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, motosiklet üzerinde 2’si bebek toplam 4 kişilik bir aile yolculuk yapıyordu. Motosiklet sürücüsü, dört kişilik ailenin herhangi bir güvenlik önlemi almadan ve çevresindeki diğer araçlara aldırış etmeden yol alması dikkat çekti.

Tehlikeli yolculuk anları, caddede seyir halinde bulunan başka bir otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.