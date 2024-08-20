Cezaevinde geçirdiği 9 ayın ardından serbest kalan Polat, tahliyenin hemen ardından kardeşi Sıla Doğu ile birlikte dışarıda görüntülendi. Bu özel anlar, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı.

Dilan Polat'ın tahliyesi, sevenleri ve ailesi tarafından cezaevi önünde coşkuyla karşılandı. Gözyaşlarına boğulan Polat'ın, ailesine kavuştuğu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Araç seçimi gündem oldu

Ancak, tahliyenin hemen ardından Polat’ın bindiği araç da dikkat çekti. Lüks yaşam tarzıyla tanınan Polat'ın, tahliye sonrası ilk görüntülerinde Opel marka bir araca binmesi sosyal medyada gündem oldu. Araç seçimleriyle ilgili yapılan yorumlar ve fotoğraflar, kısa sürede geniş bir etkileşim aldı.

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat’ı cezaevinde ziyaret edeceği bilgisi de ortaya çıktı. Polat’ın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, hem destekçilerinin hem de eleştirmenlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.