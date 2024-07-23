1. The End of the F*ing World**

Gençlik dramaları ve kara komedi türündeki bu İngiliz dizisi, kaçış planı yapan iki gencin sıra dışı hikayesini anlatıyor. Her biri yaklaşık 20 dakikalık 16 bölümden oluşan dizi, kısa sürede tüketilebilecek bir şaheser.

2. Russian Doll

Natasha Lyonne’nin başrolünde olduğu bu dizi, bir zaman döngüsünde sıkışıp kalan Nadia'nın hikayesini anlatıyor. 8 bölümlük sezonuyla izleyiciyi hem güldürüp hem de düşündüren bir yapım.

3. Atypical

Otizm spektrumunda olan Sam’in hayatını ve aile ilişkilerini anlatan bu dizi, hem eğlenceli hem de dokunaklı anlar sunuyor. Her biri yaklaşık 30 dakika olan bölümleriyle kolayca tüketilebilir.

4. Dead to Me

Kara komedi ve dram türündeki bu dizi, bir kaza sonucu eşini kaybeden Jen ile hayatına yeni giren Judy’nin hikayesini konu alıyor. Sürükleyici ve kısa sezonlarıyla hızlıca bitirilebilir.

5. I Am Not Okay With This

Telekinezi güçlerini keşfeden genç bir kızın hikayesini anlatan bu dizi, sadece 7 bölümden oluşuyor ve her bölüm yaklaşık 20 dakika sürüyor. Kısa sürede tamamlanabilecek bir gençlik dizisi.

6. Stranger Things (1. Sezon)

80'ler nostaljisi ve bilim kurgu severler için ideal olan bu dizi, kaybolan bir çocuğu arayan küçük bir kasabanın hikayesini anlatıyor. İlk sezonu, bir oturuşta bitirilebilecek uzunlukta.

7. Love, Death & Robots

Her biri farklı bir hikayeyi anlatan kısa animasyonlardan oluşan bu antoloji serisi, bilim kurgu, fantezi ve korku türlerinde kısa hikayeler sunuyor. Her bölüm 5-20 dakika arasında değişiyor.

8. The Queen's Gambit

Satranç dahisi Beth Harmon’un yükselişini ve kişisel mücadelelerini anlatan bu dizi, sadece 7 bölümden oluşuyor. Hem görsel şöleni hem de etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor.

9. Unbelievable

Gerçek bir hikayeye dayanan bu mini dizi, yanlış bir şekilde tecavüzle suçlanan genç bir kadının ve iki kadın dedektifin olayları çözme çabasını anlatıyor. 8 bölümlük bu yapım, dramatik ve etkileyici bir seyir sunuyor.

10. When They See Us

Gerçek olaylardan esinlenen bu dizi, 1989'da Central Park’ta işlenen bir saldırıyla haksız yere suçlanan beş genç adamın hikayesini anlatıyor. 4 bölümlük bu mini dizi, adalet sisteminin derinliklerine iniyor.

Bu diziler, kısa sürelerde büyük hikayeler sunarak izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Boş zamanlarınızı değerlendirmek ve bir oturuşta bitirilecek kaliteli yapımlar arıyorsanız, bu listeden ilham alabilirsiniz.