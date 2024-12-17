Uşak’ın Ulubey ilçesi sınırlarındaki Blaundus Antik Kenti’nde önemli bir restorasyon çalışması gerçekleştirildi. Roma Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen 9 su kemerinden 5’i restore edilerek ayağa kaldırıldı. Bölgedeki tarihi mirasın korunması amacıyla başlatılan çalışmalar 2025 yılında tamamlanacak.

23 asırlık tarihi miras ayağa kalkıyor

Ulubey ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Blaundus Antik Kenti, Makedonya Kralı Büyük İskender tarafından kurulan, tarihi MÖ 3. yüzyıla dayanan önemli bir yerleşim alanı olarak dikkat çekiyor. Kale, tiyatro, stadyum ve kaya mezarları gibi yapılarıyla 23 asırlık geçmişe sahip antik kent, turizm potansiyelini her geçen gün artırıyor. 2018 yılında başlatılan kazı çalışmaları, 2024 yılı içerisinde Uşak Müzesi Müdürlüğü başkanlığında yoğunlaştırıldı. Antik kentin girişinde bulunan su kemerlerinin restore edilmesi için başlatılan çalışmalar sonucunda 5 su kemeri ayağa kaldırıldı.

“Kalan 4 kemer 2025’te tamamlanacak”

Blaundus Antik Kenti’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Uşak Valisi Naci Aktaş, yapılan restorasyonla ilgili şu bilgileri paylaştı:"Kente su taşıyan kemerlerden sadece bir tanesi orijinal haliyle ayakta kalmıştı. Geriye kalan 9 kemer sadece kalıntı olarak vardı. Bugüne kadar 5 kemerin restorasyonu tamamlandı ve ayağa kaldırıldı. İnşallah 2025 yılında kalan 4 kemerimiz de restore edilerek tamamlanacaktır. Bu çalışma, antik kentte yürütülen kazıların somut bir sonucu olarak büyük önem taşıyor." Vali Aktaş, kazıların Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinasyon ve destekleriyle yürütüldüğünü belirterek, “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında antik kentin finansal destek aldığını ifade etti.

Turizme büyük katkı

Blaundus Antik Kenti, eşsiz tarihi dokusu ve restorasyon çalışmalarıyla bölge turizmine önemli katkı sağlıyor. Antik kentte yürütülen çalışmalar sadece tarihi yapıların korunmasını değil, bölgenin tanıtımını ve ziyaretçi sayısını da artırmayı hedefliyor. Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu, restorasyonun turizm açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Antik kentin değerini ortaya çıkarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Restorasyon çalışmalarının önemi

Uzmanlara göre, Roma Dönemi’nin mimari harikalarından olan su kemerlerinin yeniden ayağa kaldırılması, tarihin gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor. Aynı zamanda, bu tür çalışmalarla bölgenin turizm gelirlerinin artması ve istihdamın güçlenmesi bekleniyor.