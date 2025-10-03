2016 yılında “Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan” ilan edilen göl, azalan yağışlar ve su kaynaklarının yetersiz kalması nedeniyle adeta yok oldu. Yaz aylarında yapılan su takviyesi girişimleri de sonuç vermedi.

Kuraklık Sinyali Geçen Yıl Gelmişti

Ulaş ilçe merkezinde bulunan göl, elmabaş patka, flamingo, sakarmeke, yeşilbaş ördek, angut ve uzunbacak gibi çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyordu. Geçtiğimiz yıl su seviyesindeki düşüşle kuraklık alarmı veren göl, bahar yağışlarıyla kısa süreliğine toparlansa da yaz sıcaklarının başlamasıyla yeniden çekilmeye başladı. Temmuz ayında başlayan hızlı azalma, ağustosta kritik seviyeye ulaştı.

Kanallar Açıldı Ama Yetmedi

Gölün hızla kurumaya başlaması üzerine Sivas Valiliği, İl Özel İdaresi ve Ulaş Kaymakamlığı harekete geçti. Tecer Irmağı başta olmak üzere uygun akarsulardan göle su taşımak için yeni kanallar açıldı. Ancak bu kaynakların da yetersiz kalması nedeniyle göl yeniden canlandırılamadı. Bugün göl yatağı tamamen boşalmış durumda; çevresindeki harabe tesisler ise terk edilmişliği daha da görünür hale getiriyor.

“Göl, İçler Acısı Hale Geldi”

İlçe sakini ve Su Ürünleri Mühendisi Murat Sulakçı, gölün korunması için yıllardır gerekli adımların atılmadığını vurguladı:

“Göl bizim değerimiz. Tecer Irmağı’ndan su taşıma projesi yıllar önce konuşuldu ama kalıcı bir çözüm üretilmedi. Göl artık içler acısı halde. Buralar, göçmen kuşların yaşam alanı. Patka, dikkuyruk, uzunbacak gibi türler burada ürerdi. Bu tür alanların korunması şart. Hem halkın hem yöneticilerin bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor.”

“Tek Çözüm Yıl Boyu Su Taşımak”

Gölün kurumasında iklim krizinin de etkili olduğuna dikkat çeken Sulakçı, sorunun çözümü için net bir öneri sundu:

“Ulaş Gölü karstik yapıya sahip, Tecer Dağı’ndan gelen sızıntılar ve mevsimsel yağışlarla doluyor. Ancak artık bu yeterli değil. Tek çare, Tecer Irmağı’ndan 12 ay boyunca düzenli su taşımak. Aksi takdirde bu gölü kurtarma şansımız kalmadı.”