‘Biraz Toprak’ filmi, Anadolu’dan Yunanistan’a sürgün edilen Rumların hikayelerini anlatan etkileyici bir yapım olarak sinemaseverlerle buluşmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Cumhuriyet’in ilanından sonra yapılan mübadele anlaşmasının 101. yılı anısına çekilen film, geçmişin izlerini bugüne taşıyor.

Film hakkında

‘Biraz Toprak’, senaryosu şair ve yazar Tozan Alkan’a ait. Yönetmen koltuğunda ise Tozan Alkan ve Özge Cengiz oturuyor. Film, mübadele dönemi ve sonrasındaki dört kuşağın hikayesine odaklanıyor.

Başrol oyuncuları:

Kemal Küçükaltan, Mehmet Yıldız ve Özge Cengiz’in başrolleri paylaştığı film, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Konu

Film, mübadele döneminde Ayvalık’tan Yunanistan’ın Midilli adasına sürgün edilen Thanos ailesinin dört kuşak süren öyküsünü anlatıyor. Ailenin yaşadığı zorluklar, kültürel mirasları ve yer değişimleri, izleyiciyi derinden etkileyen bir biçimde ele alınıyor.

Çekim mekanları ve belgesel özellikleri

Çekimleri temmuz ayında Ayvalık ve İzmir’de gerçekleştirilen ‘Biraz Toprak’, yer yer belgesel özellikler taşıyor. Film, dönemin atmosferini ve karakterlerin yaşadıklarını gerçekçi bir şekilde yansıtıyor.

Vizyon tarihi

‘Biraz Toprak’, sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Filmin vizyon tarihi ve detaylı programı, sinema salonlarında yerini alacağı an duyurulacak.