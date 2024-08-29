Uganda'nın başkenti Kampala'da, kendini geleneksel şifacı olarak tanıtan bir kişi, evinde 24 insan kafatasıyla yakalandı. Şüpheli Ddamulira Godfrey'in, insanları kurban etmiş olabileceğinden şüpheleniliyor. Polis, Godfrey’in suçlu bulunması durumunda ömür boyu hapis cezasıyla karşılaşabileceğini belirtti.

İnsan kafataslarıyla yakalandı

Uganda Polisi sözcüsü Patrick Onyango, Godfrey’in, geleneksel şifacılıkla ilgisi olmadığı ve ciddi suçlar işlediği konusunda açıklamada bulundu. Polis, Godfrey'in evinde bulduğu insan kafataslarıyla birlikte, insan vücut parçaları ve kurban etme aletleri de ele geçirildi. Bu durum, şüphelinin insan kurban etmiş olabileceğini ortaya koyuyor.

Evinin aranmasına devam ediliyor

Godfrey’in “türbe” olarak tanımladığı evinde yapılan aramalarda, polis insan kalıntılarına ulaşma ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor. Temmuz ayında benzer bir olayda, bir tapınakta metal kutular içinde gömülmüş 17 kafatası bulunmuştu. Bu tür olaylar, ülke genelinde büyük bir endişeye neden oluyor ve bu tür uygulamalara karşı tepkiler artıyor.

"İnsan Kurban Etmenin Önlenmesi ve Yasaklanması" yasası uyarınca suçlanan Ddamulira Godfrey’in, mahkeme tarafından suçlu bulunması durumunda ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor. Uganda'da, bu tür suçlar oldukça ciddi bir şekilde ele alınıyor ve suçlulara ağır cezalar veriliyor.