PAOK ile Panathinaikos, 27 Nisan 2025'te Yunanistan Süper Ligi'nde karşılaşıyor. Maçın yayın bilgileri ve başlama saati haberimizde.

PAOK ile Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde 27 Nisan 2025 Pazar günü karşı karşıya geliyor. Maçın başlama saati 20:00 olarak açıklandı. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor. Detaylar haberimizin devamında.

PAOK Panathinaikos maçı yayın bilgileri

PAOK ile Panathinaikos arasındaki Yunanistan Süper Ligi karşılaşması, 27 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak. Müsabaka, herhangi bir televizyon kanalında yayınlanmayacak.

PAOK Panathinaikos maçı saat kaçta?

Karşılaşma, Türkiye saatiyle 20:00'de başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler için şu anda resmi bir yayın bulunmuyor.

PAOK Panathinaikos maçı nerede oynanacak?

Mücadele, Yunanistan'ın Selanik kentinde bulunan P.A.O.K. Sports Arena Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Maç Yayın Kanalı Başlama Saati Stadyum PAOK - Panathinaikos Yayın Yok 20:00 P.A.O.K. Sports Arena