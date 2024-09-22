"Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek" suçundan tutuklanan ve cezaevine giren Gaga Bulut dün tahliye oldu.

Gaga Bulut kimdir?

Gerçek adı Bulut Altuğ olan fenomen, sosyal medyada "Gaga Bulut" adıyla tanınmaktadır. 26 yaşındaki Altuğ, aslen Vanlı olup, fenomen olma hayaliyle ailesinin yanından ayrılarak İzmir’e yerleşmiştir. Bu süreçte sosyal medya hesaplarından yaptığı sansasyonel paylaşımlar ve tartışmalı içeriklerle dikkat çekmiştir.

2018 yılında aldığı ceza

Bulut Altuğ’un ismi, 2018 yılında İzmir'de yaşanan bir olayla daha geniş kitleler tarafından duyulmuştu. Altuğ, o yıl sosyal medya hesaplarında yayınladığı bir videoda, iki erkek çocuğuna 100 lira vererek öpüşmelerini sağlamış ve bu görüntüler büyük tepki toplamıştı. Bu olay sonrası hakkında açılan dava sonucunda, 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak kısa bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

Fenomen olma süreci ve tartışmalar

Gaga Bulut, fenomen olma amacıyla sosyal medyada dikkat çekici ve çoğu zaman sınırları zorlayan içerikler üreterek tanınmaya başladı. İzmir'e yerleştikten sonra ailesinden bağımsız bir yaşam sürmeye başlamış ve bu süreçte çeşitli tartışmalı videolarıyla hem tepki çekmiş hem de geniş bir takipçi kitlesi edinmiştir. Sosyal medya fenomenliğinin yanı sıra, pek çok kez yasal sorunlarla karşı karşıya kalması, onu sürekli gündemde tutmuştur.

Son yaşanan tutuklama

Temmuz 2023'te yeniden gözaltına alınan Bulut Altuğ, bu kez yasa dışı bahis ve benzeri oyunları teşvik etme suçundan cezaevine gönderildi.