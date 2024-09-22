Diyarbakır’da Fırtına Ve Dolu Yağışı Hayatı Felç Etti

Diyarbakır’da öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına ve ardından gelen sağanak yağmur ile dolu yağışı, şehri adeta felç etti. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina girişlerine sığınırken birçok cadde su altında kaldı. Meteoroloji, bölge halkını ani sel, su baskını ve yıldırımlara karşı uyardı.

Fırtına ve dolu yağışı şehri felç etti

Öğleden sonra aniden etkili olan fırtına, Diyarbakır’da yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar ağaçları yerinden söküp savururken, kısa süre içinde başlayan sağanak yağmur ve dolu, şehri adeta beyaza bürüdü. Vatandaşlar, doludan korunmak için sığınacak yer aradı; birçok kişi bina girişlerinde bekleyerek yağmurun hafiflemesini bekledi.

Caddeler su altında

Yenişehir ilçesine bağlı Ofis semtindeki Eski Stadyum Caddesi, dolu yağışının ardından su altında kaldı. Araçlar güçlükle ilerlerken, yayalar karşıya geçmekte zorlandı. Sokaklarda biriken sular nedeniyle günlük yaşam neredeyse durma noktasına geldi.

Meteoroloji’den kritik uyarılar

Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, bölgede şiddetli yağışların devam edebileceği konusunda vatandaşları uyardı. Özellikle Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Tunceli ve Elazığ çevrelerinde gece saatlerine kadar sürecek sağanak ve gök gürültülü yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışlarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Yağışın ani başlaması ve şiddetli olması, birçok vatandaşı hazırlıksız yakaladı. Şemsiyesi olmayanlar doludan korunmak için koşuşturarak bina altlarına sığınırken, şehirde kısa sürede yaşanan su baskınları trafiği de olumsuz etkiledi.