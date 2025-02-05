İzmir'in en popüler mekanlarından biri olan Ooze Venue, Bornova’da kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Eğer toplu taşıma ile Ooze Venue’ye ulaşmak istiyorsanız, haberimizde en hızlı ve en pratik güzergahları öğrenebilirsiniz. Ooze Venue, Bornova Kazım Karabekir Caddesi’nde yer alırken, çevresinde pek çok otobüs durağı ve metro istasyonu bulunuyor.
En Yakın Duraklar:
- Ata
- Rektörlük
- Evka Aktarma Merkezi
- Bornova Metro
Otobüs Hatları:
- 214
- 330
- 565
- 585
- 963
- 314
- 328
- 365
- 313
- 114
- 966
Metro: İzmir Metrosu da Ooze Venue’ye ulaşımı kolaylaştıran bir diğer alternatif.
Kaynak: Haber Merkezi