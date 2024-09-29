Adana’nın Ceyhan ilçesinde, diş hekimi Muhammet Fatih Erkılınç’ın darp edilmesiyle ilgili olayda yeni iddialar ortaya çıktı. Darp olayına karıştığı ileri sürülen Burak Çağlayan’ın kardeşi Berk Çağlayan, yaşananların diş hekiminin aktardığı gibi olmadığını savundu. Olayın, klinikte tedavi gören bir hasta nedeniyle değil, geçmişten gelen bir husumetten kaynaklandığını öne sürdü.

"Diş hekimi yerimizi husumetli olduğumuz kişilere söyledi"

Berk Çağlayan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, diş hekimine yönelik iddiaların farklı olduğunu belirterek, "Bizim ailemizle husumetli olan kişiler var. Diş hekimi bu kişilere bizim nerelere gittiğimizi, iş yerlerimizin yerlerini söylüyormuş. Biz de bu durumu öğrenince kendisiyle konuşmak istedik. Ofisimize davet ettik ve soruları sorduğumuzda hakaret edip küfür etmeye başladı. Abim sadece uyardı; ama hakaret devam edince darp olayı yaşandı" dedi.

"Pompalı tüfekle kimseyi hedef almadık"

Olayda diş hekimi Muhammet Fatih Erkılınç, pompalı tüfekle üzerine ateş açıldığı ve kendisinin rehin alındığı yönünde iddialarda bulunmuştu. Berk Çağlayan ise bu iddiaları yalanlayarak, "Pompalı tüfekle kimseyi hedef almadık. Diş hekimi gittikten sonra kalabalık bir grupla iş yerimizi bastılar. Bunun üzerine bir el havaya ateş ettik. Kimseyi rehin almadık. Polise yanlış bilgi verilmiş. Özel harekat polisleri bile geldi. Kimseyi rehin falan almadık" ifadelerini kullandı.

"Muşta ve bıçak kullanmadık"

Darp sırasında herhangi bir kesici alet veya muşta kullanmadıklarını vurgulayan Çağlayan, olayın kız meselesi ile ilgili olmadığını ve diş hekiminin olayları çarpıttığını iddia ederek, “Olay kesinlikle kız meselesi değil. Biz sadece diş hekiminin, husumetli olduğumuz kişilere yerimizi söylediğini öğrendik ve bunu sormak istedik. Diş hekimi konuşmak yerine küfür ve hakaret edince kavga çıktı" dedi.