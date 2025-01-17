Birgi Tarihi Kenti, UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girmek için önemli bir adım attı. Alan Yönetimi süreciyle paydaşlarla bir araya gelerek, bu eşsiz kültürel mirasın dünya çapında tanıtılması hedefleniyor.

UNESCO yolunda yeni bir dönem

2012 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası adaylık sürecinde olan Birgi, Alan Yönetimi Başkanlığı'na Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez’in atanmasıyla yeni bir aşamaya geçti. Gerçekleştirilen tanışma ve koordinasyon toplantısında tüm paydaşlar bir araya gelerek iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Toplantıya, Birgi’nin adaylık sürecinde aktif rol oynayacak birçok kurum ve temsilci katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ÇEKÜL Vakfı, Ege Üniversitesi Birgivi İlahiyat Fakültesi gibi önemli kuruluşların yanı sıra, UNDP ve TÜRSAB gibi uluslararası ve ulusal düzeyde iş birliği yapabilecek aktörler süreçte yer aldı. Toplantıda, UNESCO adaylık dosyasına katkı sağlayacak öneriler sunuldu ve yönetim planının hazırlanmasına yönelik kararlar alındı.

Batı Anadolu’nun müze kenti

Belediye Başkanı Mustafa Turan, Birgi’nin kendine has dokusunu ve tarihi önemini vurguladı: “Birgi, Batı Anadolu’da mimari ve kültürel kimliğini korumayı başarabilmiş tek kenttir. Cumbalı evleri, medreseleri, türbeleri ve daha birçok tescilli eserle geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) En İyi Turizm Köyleri listesinde yer alan Birgi, bu süreçle birlikte uluslararası alanda daha güçlü bir tanınırlığa ulaşacaktır.”

UNESCO ile yeni bir ufuk

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmek, Birgi’nin tarihi mirasının korunması ve sürdürülebilir turizm alanında gelişmesi adına önemli bir adım olacak. Belediye Başkanı Mustafa Turan, “Bu yolculuk yalnızca Birgi’nin değil, ülkemizin de kültürel zenginliklerinin tanıtılmasına büyük katkı sağlayacak. Hep birlikte başaracağız” dedi.