İngiltere Premier Lig’de 19 Ocak 2025 Pazar günü oynanacak Ipswich Town - Manchester City mücadelesi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Maçın detayları açıklandı!
Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ipswich Town - Manchester City karşılaşması, 19 Ocak 2025 Pazar günü saat 19:30’da başlayacak. Maç şu kanallarda canlı yayınlanacak:
- beIN Sports
- Tod TV
- beIN Connect
Maç şifresiz mi yayınlanacak?
Maçın yayıncı kuruluşları arasında yer alan beIN Sports ve diğer platformlar, abonelik gerektiren şifreli yayınlar sunmaktadır. Yayın ücretsiz olarak izlenemeyecektir.
Maç öncesi takımların form durumu
Ipswich Town, ligin güçlü ekiplerinden Manchester City karşısında sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Pep Guardiola’nın ekibi ise deplasmanda kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.