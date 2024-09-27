Geleneksel hale gelen ve müzik tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği BirGün’lük Festival, bu yıl 25 Ekim 2024 Cuma günü İzmir'in tarihi atmosferiyle ünlü Tarihî Havagazı Fabrikası'nda gerçekleşecek. Saat 16:00'da kapılarını açacak olan festival, müzikseverlere ve sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatmayı vaat ediyor.

Zengin programla dolu bir gün

Festivalde, müzik performanslarının yanı sıra çeşitli söyleşiler, atölye çalışmaları ve gösteriler yer alacak. BirGün’lük Festival, bu yıl da dayanışma ve kültürel paylaşım ruhunu ön planda tutarak, katılımcılara yalnızca bir müzik deneyimi sunmakla kalmayıp, sanatsal ve entelektüel etkinliklerle de dolu dolu bir gün yaşatmayı hedefliyor.

İzmir'de ilk kez

Daha önce farklı şehirlerde düzenlenen BirGün’lük Festival, ilk kez İzmir'de gerçekleşecek. Tarihî Havagazı Fabrikası, festival için ideal bir ortam sunarken, İzmirli katılımcılar bu deneyimi heyecanla bekliyor. BirGün Gazetesi, 20. yılını kutlarken, müzik ve sanat dolu bir festivalle bu anlamlı günü unutulmaz kılacak.