Ünlü sanatçı Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden, sosyal medya paylaşımlarıyla yine gündem oldu. 62 yaşındaki Suden, spor salonunda çekilen son pozunu takipçileriyle paylaşınca hayranlarından adeta beğeni yağmuru aldı.

Fit haliyle dikkat çekiyor

2003 yılından bu yana Mazhar Alanson ile mutlu bir evlilik sürdüren Biricik Suden, yıllardır spora olan tutkusu ve disipliniyle tanınıyor. Fit yaşam tarzı sayesinde formunu koruyan Suden, gençlere adeta ilham veriyor. Spor salonunda verdiği kaslı poz ise kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

Mizahi yanıtlarıyla da gündem olmuştu

Suden, geçtiğimiz aylarda kendisine gelen “Biricik Hanım, kollarınız erkek gibi” yorumuna esprili bir dille, “Allah kimseyi bu kadar erkeğe hasret bırakmasın” yanıtını vermişti. Samimi tavrı ve pozitif enerjisiyle takipçilerini gülümseten Suden, bu kez güçlü fiziğiyle öne çıktı.

Koçluk da yapıyor

Sadece spor paylaşımlarıyla değil, aynı zamanda yaşam, beslenme ve motivasyon koçluğu ile de dikkat çeken Biricik Suden, sosyal medyadaki enerjik paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.