Trabzonspor’un altyapısından yetişip uzun yıllar kaptanlık yaptıktan sonra Galatasaray’a transfer olan kaleci Uğurcan Çakır’ın yeni adresi bordo-mavili camiada büyük yankı uyandırdı. Bazı taraftarlar sosyal medyada tepkilerini dile getirirken, bir taraftarın aldığı karar ise duyanları şaşkına çevirdi.

Çocuğunun adını değiştirmek istiyor

Söz konusu Trabzonspor taraftarı, yıllar önce büyük bir hayranlıkla Uğurcan ismini verdiği çocuğunun adını değiştirmek için resmi makamlara başvurdu. Kalecinin Galatasaray’a transferini hazmedemeyen taraftarın bu isteği, futbol kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada gündem oldu

Haberin duyulmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kesim bu durumu “fanatikliğin geldiği son nokta” olarak değerlendirirken, bir diğer kesim ise “çocuğun hayatı üzerinden böyle kararlar alınmamalı” yorumunu yaptı.

Transferin yankıları sürüyor

Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferi, bordo-mavili taraftarların duygusal tepkilerine neden olmaya devam ediyor. Taraftarların böylesine radikal kararlar alması, futbolun sadece saha içinde değil, hayatın her alanında derin etkiler bıraktığını bir kez daha gözler önüne serdi.