Selçuk Üniversitesi Orta Çağ Bilim Dalı'ndan Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen’in önderliğinde başlatılan "1101 Yılı Haçlı Seferleri Savaş Alanları Yüzey Tespiti Projesi" kapsamında, Konya'nın Ereğli ve Amasya'nın Merzifon ilçelerinde önemli kazı çalışmaları yapılacak. Bu projeyle, Birinci Haçlı Seferleri'ne dair savaş alanları ve Selçuklu askerlerinin mezarları tespit edilecek. Proje, tarihsel araştırmaların yanı sıra kültürel mirası koruma amaçlarını da taşıyor.

Proje kapsamı ve amaçları

"1101 Yılı Haçlı Seferleri Savaş Alanları Yüzey Tespiti Projesi", Konya'nın Ereğli ve Amasya'nın Merzifon ilçelerinde gerçekleştirilecek. Proje, Birinci Haçlı Seferleri sırasında meydana gelen savaşların izlerini sürmeyi ve bu süreçte şehit düşen Selçuklu askerlerinin mezarlarını tespit etmeyi amaçlıyor. Yüzey arama, kazı çalışmaları, kemiklerin tespiti ve savaş materyallerinin toplanması gibi temel hedefler belirlenmiş durumda.

Proje aşamaları ve tarihleri

Yüzey Tespiti projesinin ilk aşaması, 1-17 Eylül 2024 tarihleri arasında Konya'nın Ereğli ilçesinde gerçekleştirilecek. İkinci aşama ise 17-27 Eylül 2024 tarihlerinde Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapılacak. Bilim ekibi, bu aşamalarda elde edilecek bulguları değerlendirerek, savaş alanlarının detaylı bir haritasını oluşturmayı ve bu bulguları müze oluşturma sürecinde kullanmayı hedefliyor.

Koordinasyon ve destek

Proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, Mimari Restorasyon Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından koordine ediliyor. Alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla yürütülen bu çalışma, hem tarihsel hem de kültürel açıdan büyük önem taşıyor. Proje, tarihi savaş alanlarının ve Selçuklu askerlerinin hatıralarını yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.