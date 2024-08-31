Trabzon'da düzenlenen Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maratonu, bu yıl dördüncü kez gerçekleşti ve büyük ilgi gördü. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, etkinlikte sporcularla birlikte pedal çevirirken, organizasyonun daha da büyütülmesi hedefleniyor.

Etkinliğe büyük ilgi

Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maratonu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Gümüşhane Valiliği ve Arsin Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin ve Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcı da yer aldı. Etkinlik kapsamında 7 kilometrelik ilk etapta vatandaşlar ve sporcular büyük bir ilgiyle pedal çevirdi.

Başkan Genç'ten sürpriz bisiklet hediyesi

Başlangıç programında Başkan Genç, sporcularla birlikte bisiklet sürerek etkinliğe katıldı. Etkinlikte yapılan çekilişle 3 kişiye bisiklet hediye edilmesi planlanırken, Başkan Genç sürpriz bir kararla bu sayıyı 27'ye çıkardı. Geriye kalan 23 bisikletin ise gelecek yıl düzenlenecek yarışa katılma şartıyla hediye edileceği açıklandı.

Maratonun ilk etabının ardından profesyonel bisikletçiler, Santa Harabeleri parkurunda 37,5 kilometrelik zorlu bir yarışa başladı. Sporcular, doğanın içinde zorlu parkurlarda kıyasıya yarışırken, izleyiciler de heyecanla yarışı takip etti.

Organizasyonun geleceği

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, maratonun ulusal düzeye taşınması için çalışmalar yapıldığını belirtti. Genç, “Dördüncü kez düzenlenen bu maratona beş farklı ilden sporcular katılıyor. Hedefimiz, bu etkinliği daha da büyütüp ulusal bir niteliğe kavuşturmak" dedi. Başkan Genç, organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, özellikle genç sporcuların katılımının bisiklet sporunu sevdirmek açısından önemli olduğunu vurguladı.

Trabzon'da sporun gelişimi

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcı ise Trabzon'un spor şehri olma özelliğine dikkat çekerek, “Dün yelken yarışlarındaydık, bugün bisiklet yarışlarındayız. Trabzon'un farklı branşlarda ve ilçelerde düzenlenen bu etkinliklerini yaygınlaştırmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu. Arıcı, valilik, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleriyle iş birliği içinde çalışarak, spora destek veren herkese teşekkür etti.