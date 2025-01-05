BAE, Çin’den satın aldığı insansız hava araçlarında yaşadığı hayal kırıklığının ardından, güvenilirlik açısından Türkiye’nin gelişmiş İHA’larını tercih etmeye başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çin menşeli insansız hava araçlarının güvenilirliği konusunda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle, Türk savunma sanayisinin öncülerinden Baykar’ın ürettiği Bayraktar İHA’larına yöneldi. BAE, Baykar’dan satın aldığı Bayraktar Akıncı (Raider) çift motorlu insansız hava araçlarını kullanmaya başladı.

BAE’nin İHA tercihindeki değişim

Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Baykar, BAE’ye teslim ettiği iki Bayraktar Akıncı İHA’sının birini Ocak 2024, diğerini ise Aralık 2023’te teslim etti. Bu teslimat, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini daha da güçlendirirken, Türk İHA’larının uluslararası pazardaki etkisini artırmaya devam ediyor.

Eurasian Times’a göre, BAE'nin Çin yapımı eski İHA’ları yakında kullanımdan kaldırılacak ve bunların yerine Türkiye’nin daha gelişmiş ve güvenilir insansız hava araçları alınacak.

BAE, Türk İHA’larına yöneldi

BAE'nin Türkiye'yi tercih etmesinin sebepleri arasında, Çin yapımı insansız hava araçlarının teknik problemleri yer alıyor. Özellikle Irak’ın, Çin yapımı İHA'larındaki güvenilirlik sorunları nedeniyle büyük kısmını devre dışı bırakması, Çin platformlarının güvenilirliği konusunda soru işaretleri oluşturdu. Buna karşılık, Türk İHA’larına yönelim, ABD’nin Körfez ülkelerinden gelen talepleri aynı hızla karşılayamamasıyla da paralellik gösteriyor.

Baykar’ın yıl sonu teslimatları

Baykar, 2022 yılında BAE ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, 60 Bayraktar TB2 ve 60 Bayraktar Akıncı İHA’sı teslim etmeyi taahhüt etmişti. Şirketin raporlarına göre, Bayraktar Akıncı İHA’ları Temmuz 2024'te Pakistan’a, Kasım 2024’te ise Azerbaycan’a teslim edilmişti.