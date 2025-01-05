İstanbul'da yaşayan 13 yaşındaki Kerem, gözlerinde yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle uzun süren zorlu bir tedavi sürecinden geçiyordu. Görme yetisini tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Kerem'in hayatı, doktorların başarılı bir müdahalesi sayesinde değişti.

Başarılı ameliyat Kerem'in hayatını değiştirdi

Ailesinin destekleriyle özel bir hastanede tedavi gören Kerem'in ameliyatı başarılı geçti. Ameliyatı gerçekleştiren uzman doktor, müdahalenin zamanında yapılmasının önemine dikkat çekti ve benzer rahatsızlıkların erken teşhisle tedavi edilebileceğini belirtti.

Kerem'in ailesi, operasyon sonrasında ayrılırken doktorlara ve sağlık ekiplerine teşekkürlerini iletti. Sağlığa kavuşan Kerem, yeniden okula dönülebileceğini ve arkadaşlarıyla vakit geçirilebileceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Doktorlar, Kerem'in göz sağlığının düzenli kontrol altında tutulmasının ve kaydedilen tedavi planına uyulmasının artırılmasının altını çizdi. Bu başarı öyküsü, erken teşhisin ve doğru tedavi yöntemlerinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha gözlerin önünde serdi.