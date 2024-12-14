DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'nın başlattığı grev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 60 gün süreyle ertelendi. Grev, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63. maddesi gereğince milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle durduruldu.

Grev neden başladı?

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, Birleşik Metal-İş Sendikası 4 Aralık’ta greve başlamıştı. Grev; GridSolutions, Hitachi Energy, Schneider Elektrik, Arıtaş Kriyojenik ve Green Transfo gibi trafo sektöründe faaliyet gösteren 5 işletmede gerçekleşiyordu.

Hangi işyerlerini kapsıyor?

Ertelenen grev, Hitachi'nin Kartal, Tuzla, Dilovası ve Dudullu'daki fabrikalarını da kapsıyor. Sendikanın, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ücret ve çalışma koşulları konusunda MESS ile anlaşmaya varamaması, grevin temel nedeni olarak belirtiliyor.

Resmi Gazete'deki karar

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

"Ekli listede belirtilen işyerlerinde Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararlarının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesine karar verilmiştir." Mango'nun kurucusu İsak Andiç Yermay, dağ gezisinde hayatını kaybetti