Çeşme'nin İlk Sanat Merkezi Arkas Sanat, ünlü isimlere de ev sahipliği yapıyor.

Kısa bir süre önce Çeşme Alaçatı’da hizmete açılan ve sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği sanat galerisi açıldığı günden bugüne tanınmış isimlerinde ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz gün galerinin iki ünlü konuğu vardı. Yalı Çapkını dizisinin başarılı oyuncuları Emre Altuğ ve Gözde Kansu Arkas Sanatı gezerek galeride yer alan sergiyi detaylı olarak inceledi. Her zamanki gibi şık ve sempatik olan ünlü ikili objektifimize böyle yansıdı.