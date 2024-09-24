Manisa'nın Akhisar ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını sokakta darbeden sanığın yargı süreci başladı. Duruşma, Akhisar 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Sanığın ifadesi ve olayın gelişimi

Duruşmaya, "kasten yaralama" ve "alenen hakaret" suçlamasıyla hakkında dava açılan sanık Y.A. (37), tutuklu bulunduğu Eskişehir cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Olayın mağduru S.N.A. (19) ve avukatı da duruşmada yer aldı.

Sanık Y.A., duruşmadaki ifadesinde S.N.A. ile internet üzerinden tanıştıklarını ve yaklaşık 5 yıldır dini nikahla birlikte yaşadıklarını belirtti. Olay günü, S.N.A. ile ağabeyinin otomobiline bindiklerini, bu esnada S.N.A'nın araçta hakaret ettiğini iddia etti. Y.A., daha sonra çocuğunu da alarak araçtan indiğini ve S.N.A.'nın kendisini takip ettiğini öne sürdü. Alkol etkisi altında olduğu için tartışmanın büyüdüğünü ifade eden Y.A., "Kendisine darbettim. Pişmanım," dedi.

Mağdurun açıklamaları

Müşteki S.N.A., sanığın kendisini daha önce de darbettiğini ve olay günü herhangi bir hakaret veya küfür etmediğini söyledi. Ayrıca, olay sırasında yaklaşık 1,5 aylık hamile olduğunu belirtti. Mahkeme başkanı, hastane raporlarına göre S.N.A'nın hamileliğinin "boş gebelik" olarak tanımlandığını ve bu nedenle gebeliğin sonlandırıldığını ifade etti.

Daha sonra S.N.A, sanığın sırtına vurup yere düşürdüğünü, başına sopa ile vurarak kendisine şiddet uyguladığını anlattı. "Hissizleşmeye başladım. Etrafta kimse müdahale etmedi" dedi.

Tanıkların beyanı

Olayla ilgili tanık E.T., S.N.A'nın çay ocağına doğru yürürken sanığa küfür ettiğini duyduğunu ve bunun üzerine Y.A.'nın S.N.A'yı darbetmeye başladığını aktardı. E.T., müdahale etmeye çalıştıklarını, fakat yetersiz kaldıklarını belirterek polisi aradığını ifade etti.

Duruşma kararları

Mahkeme heyeti, tanıkların beyanlarının ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve iki tanığın daha dinlenmesine, duruşmanın ise ertelenmesine hükmetti.

Akhisar'da 16 Ağustos'ta meydana gelen olayda, S.N.A'nın sanık tarafından sokakta yumruk, tekme ve sopa ile darbedildiği ihbarı sonrası başlatılan soruşturma sonucunda Y.A. tutuklanmıştı.