Dizi sektöründe son günlerde tekelleşme iddiaları ve “Ayşe Barım” olayıyla ilgili yaşanan tartışmalar, gazeteci Birsen Altuntaş ile ünlü oyuncu Elçin Sangu arasında gerilime yol açtı. Sangu, Altuntaş’a dava açacağını açıkladıktan sonra sosyal medya üzerinden belgelerle de durumu destekleyerek gerilimi tırmandırdı.

Sangu, Altuntaş’a yönelik açıklamalarında, "Sana iki sürprizim daha var" diyerek dikkat çekmişti. Bu açıklamaların ardından, Sangu dava açtığını sosyal medya hesabından duyurdu.

"Sana küçük bir sürprizim var"

Birsen Altuntaş, Elçin Sangu’nun açıklamalarına sessiz kalmayarak dava açtığını duyurdu. “Bugüne kadar işlerini zorbalıkla yürütmeye çalışan Elçin Sangu, benim de sana küçük bir sürprizim var,” diyen Altuntaş, yargıya taşınan bu gerilimde son noktayı koymuş oldu.