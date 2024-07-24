Bankacılık ve holding endekslerinde kayıplar yaşanırken, taş, toprak sektörü en çok kazandıran sektör oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 3,10 puan ve yüzde 0,03 artarak 11.092,63 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,63 ile taş, toprak sektörü olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,23 ile iletişim sektörü oldu.

ABD bilanço sezonu ve küresel piyasalara etkisi

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 azalışla 11.089,53 puandan tamamladı. Analistler, ABD'nin büyük şirketlerinin açıkladıkları bilançoların beklentilerin altında kalmasıyla artan satış baskısının küresel pay piyasalarını negatif etkilediğini belirtti.

TCMB kararları ve ekonomik veriler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken, politika metninde "enflasyonla mücadele konusunda kararlı olunduğu" mesajını verdi. Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de yeni konut satışları takip edilecek.

"Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puanın destek, 11.150 ve 11.250 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti."

Teknik görünüm

Analistler, BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puanın destek, 11.150 ve 11.250 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirtiyor. Bugün açıklanacak verilerin ve küresel piyasalardaki gelişmelerin, endeksin yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.