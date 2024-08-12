Özellikle banka ve holding hisselerinde yaşanan sert satışlar dikkat çekti. Peki, BIST 100 Endeksi'nde toparlanma hangi hisselerle gerçekleşebilir?

Banka ve holding hisselerinde toparlanma beklentisi

Ekonomim.com'da yer alan Zeynep Aktaş'ın analizine göre, BIST 100 Endeksi'nde olası bir toparlanma, öncelikle banka ve holding hisseleriyle yaşanabilir. Geçtiğimiz haftalarda bu iki sektörde yaşanan sert satışlar, tepki alımlarını beraberinde getirebilir ve bu da toparlanmanın işareti olarak değerlendiriliyor. Yatırım fonlarının paylarını azaltması, fiyatlardaki düşüşü hızlandırsa da, uzun vadeli toparlanmanın bu sektörlerle başlaması bekleniyor.

Yılbaşından bu yana yükselen hisseler

Yılbaşından bu yana BIST Banka Endeksi yüzde 46, holding endeksi ise yüzde 34,93 yükseldi. Garanti Bankası (#GARAN) yılbaşından bu yana yüzde 98,19, Akbank (#AKBNK) yüzde 51,30 oranında değer kazandı. Holding cephesinde ise Sabancı Holding (#SAHOL) yüzde 54,04, Tekfen Holding (#TKFEN) yüzde 42,61 oranında yükseldi. Bu hisseler, borsadaki olası bir toparlanmada öne çıkabilecek adaylar arasında.

Yükselişte olan hisseler

Son dönemde yükseliş gösteren bazı hisseler de dikkat çekiyor:

Sinpaş GMYO (#SNGYO): 9 gündür yükseliyor, son bir ayda yüzde 34,63 ve bir yılda yüzde 154 artış kaydetti.

9 gündür yükseliyor, son bir ayda yüzde 34,63 ve bir yılda yüzde 154 artış kaydetti. Ersu Gıda (#ERSU): 5 gündür yükselişte, bir ayda yüzde 57,97 ve bir yılda yüzde 155 yükseldi.

5 gündür yükselişte, bir ayda yüzde 57,97 ve bir yılda yüzde 155 yükseldi. Yiğit Akü (#YIGIT): 4 gündür yükseliyor, son bir ayda yüzde 71,53 artış gösterdi.

4 gündür yükseliyor, son bir ayda yüzde 71,53 artış gösterdi. Graınturk Tarım (#GRTRK): 4 gündür yükselişte, bir ayda yüzde 55,98 ve bir yılda yüzde 187 artış yaşandı.

4 gündür yükselişte, bir ayda yüzde 55,98 ve bir yılda yüzde 187 artış yaşandı. Datagate Bilgisayar (#DGATE): 4 gündür sürekli yükseliyor, son bir ayda yüzde 25,14 artış kaydedildi.

Düşüşte olan hisseler

Öte yandan, bazı hisselerde düşüş trendi devam ediyor:

Reysaş GMYO (#RYGYO): 8 gündür sürekli düşüyor, son bir ayda yüzde 21,62 geriledi.

8 gündür sürekli düşüyor, son bir ayda yüzde 21,62 geriledi. Yapı ve Kredi Bankası (#YKBNK): 6 gündür düşüşte, son bir ayda yüzde 12,86 geriledi.

6 gündür düşüşte, son bir ayda yüzde 12,86 geriledi. Garanti Bankası (#GARAN): 6 gündür sürekli düşüyor, son bir ayda yüzde 9,86 geriledi.

6 gündür sürekli düşüyor, son bir ayda yüzde 9,86 geriledi. Konfrut Gıda (#KNFRT): 5 gündür düşüşte, son bir ayda yüzde 7,57 geriledi.

5 gündür düşüşte, son bir ayda yüzde 7,57 geriledi. Vanet Gıda (#VANGD): 5 gündür sürekli düşüşte, son bir ayda yüzde 5,08 geriledi.