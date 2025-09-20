Bu sert yükselişte öne çıkan en önemli faktörlerden biri, Türkiye’nin kredi risk priminde (CDS) yaşanan hızlı gerileme oldu. 237 puana kadar düşen CDS, Şubat 2018’den bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Risk primindeki bu düşüş, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye bakışını olumlu yönde etkileyerek borsaya güçlü alımlar getirdi.

CDS nedir, neden önemli?

CDS (Credit Default Swap), bir ülkenin borçlarını geri ödeyememe riskine karşı sigorta primi olarak tanımlanıyor.

CDS’in düşmesi , yatırımcıların ülkenin finansal istikrarına daha fazla güvendiği anlamına geliyor.

Daha düşük CDS, borçlanma maliyetlerini azaltıyor ve ekonomiye dış kaynak girişini kolaylaştırıyor.

Bu da borsaya hem yerli hem de yabancı yatırımcı ilgisini artırarak yükselişi destekliyor.

En çok yükselen sektörler

Bu hafta endekste öne çıkan sektörler dikkat çekti:

Finansal Kiralama ve Faktoring: %26,77

Teknoloji: %15,44

Madencilik: %11,84

Bankacılık: %8,30

Özellikle finans sektöründeki güçlü hareket, CDS’in düşmesiyle birlikte bankaların risk algısının azalmasına bağlandı.

Haftanın en çok yükselen hisseleri

BİST 100 endeksinde bazı hisseler yatırımcısına rekor getiriler sağladı. Haftalık bazda öne çıkan ilk 5 hisse şöyle:

Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO): 23,34 TL – %55,29 Kontrolmatik Teknoloji (KONTR): 34,00 TL – %41,55 Destek Finans Faktoring (DSTKF): 693,00 TL – %31,62 CW Enerji (CWENE): 21,60 TL – %29,03 Tekfen Holding (TKFEN): 95,65 TL – %17,58

Enerji, finans ve sanayi odaklı şirketlerin bu yükselişte öne çıktığı dikkat çekti.

Küresel faktörler: FED’in faiz indirimi

Haftanın bir diğer kritik gelişmesi ise ABD Merkez Bankası’nın (FED) bu yıl ilk kez faiz indirimine gitmesiydi. Politika faizinin %4,25’e çekilmesi, yıl sonuna kadar yeni indirimlerin gelebileceği beklentisini artırdı.

Doların küresel çapta zayıflaması,

Gelişmekte olan ülke piyasalarına sermaye akışının güçlenmesi,

Türkiye gibi yüksek faiz sunan piyasalara ilginin artması, borsadaki yükselişi destekledi.

Önümüzdeki hafta piyasa beklentileri

Gözler, 25 Eylül Perşembe günü açıklanacak Sektörel Enflasyon Beklentileri anketinde olacak. Ağustos ayında piyasa katılımcıları için yıllık enflasyon beklentisi %22,8’e gerilemişti. Eylülde de benzer bir eğilimin devam etmesi, Merkez Bankası’nın faiz indirim süreci için destekleyici görülebilir.

Bunun yanı sıra, tüketici güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri de piyasa için yön belirleyici olacak.

Tacirler Yatırım’ın analizinde, “CDS risk priminde yaşanan gerileme ve yabancı girişleriyle birlikte 12 aylık BİST 100 endeksi hedefi 15 bin puan civarına yaklaştı” değerlendirmesi dikkat çekti.