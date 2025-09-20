Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 20 Eylül 2025 tarihli son tahminlerine göre, hava sıcaklıkları batı bölgelerden başlayarak kademeli şekilde 6 ila 10 derece artacak.

Bugün ise Karadeniz bölgesinin doğusunda kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun için sarı kodlu uyarı yayımladı. Vatandaşlara sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yağışların zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Mersin’in batı ve Kahramanmaraş’ın kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden saatte 40–60 km hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları, şiddetli yağışların devam ettiği bölgelerde dere yatakları ve heyelan riski bulunan alanlarda tedbir alınması gerektiğini vurguluyor.

Sıcaklıklar artıyor

Hafta sonuna kadar yurdun büyük bölümünde mevsim normalleri altında seyredecek sıcaklıklar, pazartesi gününden itibaren batıdan başlayarak yükselişe geçecek. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların 4 ila 10 derece artış göstereceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların yükselmesine rağmen Karadeniz bölgesinde yağışların yer yer süreceğini, batı illerinde ise güneşli ve açık havanın etkili olacağını belirtiyor.

İl il hava durumu tahminleri

İstanbul: 26°C, parçalı ve az bulutlu

Ankara: 24°C, parçalı ve az bulutlu

İzmir: 29°C, az bulutlu ve açık

Bursa: 26°C, parçalı ve az bulutlu

Antalya: 33°C, az bulutlu ve açık

Eskişehir: 23°C, parçalı ve az bulutlu

Adana: 35°C, az bulutlu ve açık

Konya: 22°C, parçalı ve az bulutlu

Erzurum: 16°C, parçalı ve çok bulutlu

Samsun: 24°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon: 22°C, çok bulutlu; yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Diyarbakır: 29°C, az bulutlu ve açık

Gaziantep: 29°C, az bulutlu ve açık