Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 20 Eylül 2025 tarihli son tahminlerine göre, hava sıcaklıkları batı bölgelerden başlayarak kademeli şekilde 6 ila 10 derece artacak.
Bugün ise Karadeniz bölgesinin doğusunda kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun için sarı kodlu uyarı yayımladı. Vatandaşlara sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.
Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
-
Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yağışların zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
-
Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Mersin’in batı ve Kahramanmaraş’ın kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden saatte 40–60 km hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.
Meteoroloji uzmanları, şiddetli yağışların devam ettiği bölgelerde dere yatakları ve heyelan riski bulunan alanlarda tedbir alınması gerektiğini vurguluyor.
Sıcaklıklar artıyor
Hafta sonuna kadar yurdun büyük bölümünde mevsim normalleri altında seyredecek sıcaklıklar, pazartesi gününden itibaren batıdan başlayarak yükselişe geçecek. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların 4 ila 10 derece artış göstereceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların yükselmesine rağmen Karadeniz bölgesinde yağışların yer yer süreceğini, batı illerinde ise güneşli ve açık havanın etkili olacağını belirtiyor.
İl il hava durumu tahminleri
-
İstanbul: 26°C, parçalı ve az bulutlu
-
Ankara: 24°C, parçalı ve az bulutlu
-
İzmir: 29°C, az bulutlu ve açık
-
Bursa: 26°C, parçalı ve az bulutlu
-
Antalya: 33°C, az bulutlu ve açık
-
Eskişehir: 23°C, parçalı ve az bulutlu
-
Adana: 35°C, az bulutlu ve açık
-
Konya: 22°C, parçalı ve az bulutlu
-
Erzurum: 16°C, parçalı ve çok bulutlu
-
Samsun: 24°C, parçalı ve çok bulutlu; sabah ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
-
Trabzon: 22°C, çok bulutlu; yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
-
Diyarbakır: 29°C, az bulutlu ve açık
-
Gaziantep: 29°C, az bulutlu ve açık