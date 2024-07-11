Borsa İstanbul'da BIST 30 endeksinde işlem gören temettü hisseleri, yatırımcılarına önemli kazançlar sağladı. Yıllık bazda ortalama yüzde 86 oranında getiri sağlayan bu hisseler, nakit kâr payı ödemeleri nedeniyle yatırımcıların ilgisini çekiyor. Özellikle Bim Mağazalar, Turkcell, Sabancı Holding, Koç Holding ve Aselsan hisseleri yüzde 100'ün üzerinde getiri sağlayarak öne çıktı.

Temettü hisselerinde öne çıkanlar

BIST 30'da işlem gören ve temettü ödeyen hisseler, yıllık bazda yatırımcılarına ortalama yüzde 86 getiri sağladı. Bu hisseler arasında en dikkat çekenler ise yüzde 100'ün üzerinde getiri sağlayan Bim Mağazalar, Turkcell, Sabancı Holding, Koç Holding ve Aselsan oldu. Bu şirketler, güçlü finansal performansları ve düzenli temettü ödemeleriyle yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Enflasyonun altında kalanlar

Temettü ödeyen hisseler arasında yüksek getiriler sağlanmasına rağmen, bazı hisseler enflasyonun altında kaldı. Ford Otosan, Tofaş Fabrika, Enka İnşaat, Alarko Holding ve Şişecam hisseleri, yıllık bazda yüzde 50'nin altında getiri sağlayarak beklentilerin gerisinde kaldı. Bu hisseler, yatırımcılara daha düşük kazançlar sunarak dikkat çekti.

Temettü 25 Endeksi'nde dikkat çekenler

BIST Temettü 25 Endeksi'nde yer alan bazı hisseler, yılbaşından bu yana güçlü performanslarıyla öne çıktı. Mavi Giyim, Garanti Bankası, Anadolu Efes ve Turkcell hisseleri, yılbaşından itibaren dikkat çeken getiriler sağladı. Mavi Giyim, 126.4 TL'lik hisse fiyatı ve yüzde 121,89'luk yılbaşından bu yana getirisi ile listenin başında yer alıyor. Garanti Bankası, 120.9 TL'lik hisse fiyatı ve yüzde 116,65'lik yılbaşından bu yana getirisi ile bankacılık sektöründe güçlü bir performans sergiliyor. Anadolu Efes ise 287.25 TL'lik hisse fiyatı ve yüzde 111,3'lük yılbaşı getirisi ile içecek sektöründe öne çıktı.

Borsa İstanbul'da temettü hisseleri neden tercih ediliyor?

Yatırımcılar, temettü ödeyen hisseleri tercih etmelerinin birkaç nedeni var. Öncelikle, bu hisseler düzenli nakit akışı sağlayarak yatırımcıların pasif gelir elde etmelerini sağlıyor. Ayrıca, temettü ödeyen şirketler genellikle güçlü finansal yapıya sahip olduklarından, uzun vadeli yatırımcılar için güvenli liman olarak görülüyor. BIST 30 ve Temettü 25 Endeksi'nde yer alan hisseler, yatırımcılara yüksek getiriler sunarak bu tercihlerin ne kadar doğru olduğunu kanıtlıyor.