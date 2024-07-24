Borsa İstanbul'un BIST 50 Endeksi, yatırımcıların ilgisini çeken likit ve piyasa değeri yüksek 50 hisseden oluşuyor. Bu hisselerin ortalama halka açıklık oranı yüzde 34,05 seviyesinde olup, endeksin performansını belirleyen altı hisse öne çıkıyor.

BIST 50 Endeksi’nde ağırlığı yüksek hisseler

BIST 50 Endeksi'nde ağırlığı en yüksek hisseler arasında Bim Mağazalar, Türk Hava Yolları, Akbank, Tüpraş, Turkcell ve İş Bankası (C) bulunuyor. Her biri farklı sektörlerde faaliyet gösteren bu şirketler, performansları ile yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Fiyat/Kazanç (F/K) oranında öne çıkanlar

Yatırımcılar için önemli göstergelerden biri olan F/K oranında, Bim Mağazalar 20,59 ile en yüksek değere sahip hisse olarak öne çıkıyor. Türk Hava Yolları ise 2,58 ile BIST 50 içinde en düşük değere sahip. Diğer önemli hisselerden Akbank 5,23; Tüpraş 6,16; Turkcell 16,34 ve İş Bankası (C) 5,73 F/K oranları ile dikkat çekiyor.

Yılbaşından bu yana getiri

Yılbaşından bu yana getiriler açısından bakıldığında, Bim Mağazalar %105,36 ile en yüksek performansı sergiledi. Türk Hava Yolları yüzde 35,50 ile ortalama bir performans gösterdi. Akbank yüzde 98,01, Tüpraş yüzde 21,29, Turkcell yüzde 104,63 ve İş Bankası (C) yüzde 84,80 getiri sağladı. Bu getiriler, yatırımcıların yıl boyunca bu hisselere gösterdiği ilgiyi de yansıtıyor.

Son bir yıl kazançları

Son bir yıl içerisindeki getirilerde, Bim Mağazalar yüzde 207,26 ile en yüksek ivmeyi gerçekleştirdi. Türk Hava Yolları yüzde 38,53 ile daha düşük bir performans sergiledi. Akbank yüzde 201,81, Tüpraş yüzde 98,89, Turkcell yüzde 148,95 ve İş Bankası (C) yüzde 206,82 getiri sağladı. Bu oranlar, hisselerin uzun vadede yatırımcılara sağladığı kazancı gösteriyor.