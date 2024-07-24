Başlık: Denizli'de İkiz Bebeklere Hamile Kadının Ölümünde Beraat Eden Koca Yeniden Yargılanıyor

Denizli’nin Buldan ilçesinde, ikiz bebeklere hamile Hatice Çaltı'nın ölümüne ilişkin kocası R. Çaltı'nın beraat etmesi üzerine başlatılan istinaf süreci sonuçlandı. İstinaf mahkemesi, R. Çaltı’nın beraat kararını kaldırarak, yeniden yargılanmasını ve tutuklanmasını talep etti.

Olayın gelişimi

11 Mayıs 2022 tarihinde, Buldan’ın Yeni Mahalle bölgesinde, 43 yaşındaki Hatice Çaltı'nın evinde ölü bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, Çaltı’nın boğazında morluklar ve parmak izleri, kollarında ise boğuşma izleri tespit edilmişti. Otopsi sonucunda, ölüm nedeninin cinayet olabileceği belirlenmişti. Çaltı’nın eşi R. Çaltı, çelişkili ifadeler vermesi ve tırnak izleri nedeniyle gözaltına alınmış, ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İtiraz ve yeniden gözaltı

Buldan Cumhuriyet Savcısı’nın itirazı üzerine, R. Çaltı yeniden gözaltına alınmış ve Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı. R. Çaltı, eşinin ölümünü hırsızlık süsü vermeye çalışmakla suçlanmış, güvenlik kamera görüntüleri ve ifadeleri arasındaki çelişkiler dikkat çekmişti. Ancak, 2023 Kasım ayında yapılan duruşmada, ölen kadının tırnaklarındaki deri dokularının R. Çaltı’ya ait çıkmaması nedeniyle beraat kararı verilmişti.

İstinaf süreci ve yeniden yargılama

Hatice Çaltı’nın kardeşlerinin beraat kararına itirazının ardından, Antalya Bölge İdare Mahkemesi 1. Ceza Dairesi yeni bir dava açmıştı. İstinaf mahkemesi, sanık R. Çaltı’nın evden çıkarken cebinde ipe benzer bir cisim sarktığını, telefon kayıtlarının silindiğini ve tarlaya yalnız gitmesi gibi şüpheli durumları değerlendirerek beraat kararının hatalı olduğunu belirtti.

Mahkeme kararı ve erteleme

İstinaf başvurusu kabul edilerek, Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin beraat kararının kaldırılmasına ve R. Çaltı’nın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasına karar verildi. Ayrıca, sanığın suçun vasfı ve öngörülen ceza miktarına göre tutuklanması talep edildi. Mahkeme, sanık avukatının mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.