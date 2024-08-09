Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,89 değer kaybederek 9.907,38 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 191,12 puan düşüş yaşanırken, toplam işlem hacmi 82,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektörlerdeki değer kaybı ve kazançlar

Bankacılık endeksi yüzde 4,43, holding endeksi ise yüzde 2,66 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sektör yüzde 1,72 ile ticaret olurken, bankacılık sektörü en büyük kaybı yaşadı.

Küresel piyasaların etkisi ve analistler

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "güvercin" mesajlar ve ABD'de açıklanan işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün, resesyon endişelerini hafiflettiğini ve bu durumun küresel pay piyasalarında karışık bir seyir oluşturduğunu belirtti. Yurt içinde önümüzdeki hafta iş gücü istatistikleri, ödemeler dengesi, konut satışları, bütçe dengesi ve konut fiyat endeksi gibi önemli veriler açıklanacak. Ayrıca, Japonya, Almanya, İngiltere ve ABD'de çeşitli ekonomik veriler takip edilecek.

BIST 100 teknik görünüm

Teknik analizlere göre, BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 10.200 ve 10.300 puanın ise direnç seviyeleri olarak öne çıktığı belirtildi. Analistler, bu seviyelerin geçilmesi durumunda piyasa hareketliliğinin artabileceğini ifade etti.

Cari işlemler ve ekonomik beklentiler

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne göre, cari işlemler hesabının Haziran ayında 152,4 milyon dolar fazla vermesi bekleniyor. 2024 yılı için cari işlemler açığının ise 22 milyar 756 milyon dolar olarak gerçekleşeceği öngörülüyor.