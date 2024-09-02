Bu performans, Aralık 2023'ten bu yana endeksin en kötü performansı olarak kaydedildi. Temmuz ayında zirveye çıkan endeks, Ağustos ayında ciddi bir geri çekilme yaşadı. Ancak, sektörel bazda bazı olumlu gelişmeler görüldü. İşte detaylar:

Ağustos ayında ayakta kalan sektörler

Geçen ay BIST'te artıda kalan dört sektör şunlardır:

İnşaat : %5,26 artış gösterdi.

: %5,26 artış gösterdi. Ulaştırma : %4,12 yükseldi.

: %4,12 yükseldi. Mineral : Pozitif bir performans sergiledi.

: Pozitif bir performans sergiledi. KOBİ: Yükseliş kaydetti.

Bu sektörler, Ağustos ayında endeksten pozitif ayrıştı ve yatırımcılara umut verdi.

Ağustos ayında düşüş gören sektörler

Ağustos ayında bazı sektörler ise çift haneli oranlarda düşüş yaşadı:

Gıda ve Sigorta : Her ikisi de %12 oranında geriledi.

: Her ikisi de %12 oranında geriledi. Metal, Faktoring ve Tekstil: Bu sektörler de en çok satış gören diğer sektörler arasında yer aldı.

Bankacılık sektörü %1,5 oranında bir düşüş yaşarken, holdingler %5 oranında geriledi.

Eylül ayı beklentileri

Eylül ayında, küresel bazda önemli gelişmeler bekleniyor. Özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine başlaması, gelişmekte olan ülkeler için pozitif bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Fed’in 25 baz puanlık bir indirim yapabileceğine dair beklentiler güçlenirken, ABD iş gücü verileri bu konuda ipuçları verebilir.

BIST özelinde ise, Eylül ayında tepki alımlarının hızlanabileceği öngörülüyor. Yarın açıklanacak enflasyon verisinin olumlu gelmesi, piyasaları canlandırabilecek bir etken olabilir.

Tuncay Turşucu'nun görüşleri

Tuncay Turşucu Danışmanlık tarafından yayımlanan notta, Eylül ayında öne çıkabilecek sektörler olarak ulaştırma ve gıda sektörleri gösteriliyor. Ayrıca, madenciliğin pozitif ivmesinin devam edebileceği ve inşaat ile çimento sektörlerinde de hareketlilik olabileceği belirtiliyor.

Turşucu, “Bugüne kadar kendi özsermayesi ile piyasada bulunan ve kredili pozisyon açarak bu düşüşte portföylerinin büyük kısmını eritmeyenler, yaşanacak tepki yükselişinden daha fazla faydalanabilirler. Daha önceden nakit pozisyona geçenler için ise oldukça iştah açıcı bir tablo olabilir” şeklinde yorum yaptı.

Yatırım önerileri

2024 yılı için birçok yatırımcı, hisselerdeki pozisyonlarını artırmak konusunda endişeli olabilir. Başarısını kanıtlamış portföyler ve yüksek potansiyele sahip fırsatları keşfetmek isteyenler için, 2024'te Pro Hisse Seçimleri tarafından belirlenen bazı hisse performansları şu şekildedir:

%150’nin üzerinde yükselen 2 hisse

%30’un üzerinde tırmanan 4 hisse

%25’in üzerinde yükseliş kaydeden 3 hisse