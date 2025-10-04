Borsa İstanbul A.Ş., 3 Ekim 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR), A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (A1CAP) ve Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (DITAS) hisseleri için tedbir kararı aldığını duyurdu.

Tedbirler, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kararına dayanarak Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde uygulanacak.

DOBUR’da brüt takas

DOBUR paylarında, 6 Ekim 2025 tarihinden itibaren 5 Kasım 2025 tarihine kadar brüt takas sistemi uygulanacak. Bu süreçte mevcut açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbirleri de devam edecek.

Brüt takas sistemi, hisse işlemlerinde takasın anlık değil, işlem tarihinden itibaren belli süre içinde tamamlanmasını gerektiren bir uygulama olup, fiyat volatilitesini azaltmayı hedefliyor.

A1CAP ve DİTAŞ’a açığa satış ve kredili işlem yasağı

A1CAP ve DİTAŞ hisselerinde ise 6 Ekim 2025 tarihinden itibaren 5 Kasım 2025’e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanacak. Bu karar, fiyatlarda ani dalgalanmaları önlemek amacıyla alındı.

Hisselerde son durum

A1CAP : Son değer 13,61 TL, haftalık değişim +21,52%, aylık değişim +32,91%, yıllık değişim +143,03%.

DİTAŞ : Son değer 26,14 TL, haftalık değişim -12,75%, aylık değişim -9,30%, yıllık değişim +64,40%.

DOBUR: Son değer 346 TL, haftalık değişim +5,17%, aylık değişim +3,52%, yıllık değişim +96,48%.

Uzman yorumları

Piyasa uzmanları, VBTS kapsamında alınan tedbirlerin yatırımcı güvenini artırmayı ve aşırı volatilitenin önüne geçmeyi hedeflediğini belirtiyor. Özellikle DOBUR’daki brüt takas uygulamasının, kısa vadeli spekülatif hareketleri sınırlayarak fiyat istikrarına katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

A1CAP ve DİTAŞ hisselerindeki açığa satış ve kredili işlem yasağının ise piyasa düzenlemeleri açısından önemli olduğu, aynı zamanda yatırımcılar açısından risk yönetimi açısından dikkatle izlenmesi gerektiği vurgulanıyor.