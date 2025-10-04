Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Eylül ayı verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda %33,29’a ulaştı. Bu yüksek enflasyon oranı, yatırımcıları reel getiri arayışına yönlendirdi. Borsa İstanbul’da ise sadece dört hisse, yıllık bazda enflasyonun üzerinde performans gösterdi.

Bu hisseler arasında Destek Faktoring (DSTKF) öne çıktı. Şirket hisseleri son bir yılda %1.076 yükselerek yatırımcısına büyük kazanç sağladı.

Enflasyonu aşan hisseler

Borsa İstanbul’un BIST 30 endeksinde yer alan şirketler incelendiğinde, Eylül sonu itibarıyla sadece dört şirketin enflasyon oranını aştığı görüldü.

Zirvedeki isim: Destek Faktoring

Destek Faktoring (DSTKF), son bir yılda %1.076 değer kazanarak BIST 30 hisseleri arasında en yüksek artışı gerçekleştirdi. Bu performans, şirketi enflasyonu açık ara geride bırakan lider hisse haline getirdi.

Diğer hisseler

Enflasyonun üzerinde kazanç sağlayan diğer hisseler ise şöyle sıralandı:

Aselsan (ASELS): %283,85

Enka İnşaat (ENKAI): %53,54

Gübre Fabrikaları (GUBRF): %53,38

Uzman değerlendirmesi

Piyasa analistleri, Destek Faktoring’in olağanüstü performansını şirketin finansal büyüme stratejilerine ve güçlü bilançosuna bağlıyor. Ayrıca, yatırımcıların yüksek enflasyon döneminde reel getiri sağlayabilecek varlıklara yönelmesinin, bu hisselere olan talebi artırdığı belirtiliyor.

Yatırımcılar için çıkarımlar

Enflasyonun üzerinde getiri sağlayabilen hisseler, özellikle yüksek fiyat artışı dönemlerinde yatırımcılar için değerli fırsatlar sunuyor. Destek Faktoring gibi yüksek performans gösteren hisseler, portföy çeşitlendirmesinde dikkatle değerlendirilebilir.