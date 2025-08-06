Kripto para dünyasının önemli oyuncularından biri olan ve New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) işlem gören Bit Mining Limited, faaliyet alanını genişletme kararı aldı. Bitcoin madenciliğiyle tanınan şirket, artık Solana blokzinciri üzerinde doğrulayıcı (validatör) operasyonları yürütecek. Bu geçişle birlikte Bit Mining, geleneksel madencilik faaliyetlerinden ziyade staking (paylaştırma) gelirlerine odaklanacağını duyurdu.

Şirket, Solana ekosistemine attığı bu ilk adımda 27.191 adet SOL satın alarak yaklaşık 4,9 milyon dolarlık yatırım yaptı. Bu adım, Bit Mining’in daha önce duyurduğu 300 milyon dolarlık Solana yatırım planının ilk fazını oluşturuyor. Doğrulayıcı sistemi şirketin kendi teknik ekibi tarafından yönetilecek ve zincir üzerindeki staking ödülleri ile gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Sistemden pasif gelir elde ediliyor

Öte yandan Solana ağına yönelik kurumsal ilgi giderek artıyor. Merkeziyetsiz finans alanında faaliyet gösteren DeFi Development Corp’un Solana varlıkları 1,29 milyon SOL’a ulaşırken, bu rezervin güncel değeri 216 milyon doları aştı. Şirket, bu varlıkları farklı doğrulayıcılar üzerinden stake ederek sistemden pasif gelir elde ediyor.

Bir diğer dikkat çeken gelişme ise Upexi şirketinden geldi. Firma, 500 milyon dolarlık özkaynak kredi limiti sağlayarak Solana alımlarını finanse etmeye başladı. Kurumsal yatırımcıların Solana ağına ilgisi sadece portföy çeşitlendirmesi değil; aynı zamanda staking ekonomisine uzun vadeli güvenin bir göstergesi olarak da değerlendiriliyor.

Verilere göre, kurumsal yatırımcıların elindeki toplam SOL miktarı 6 Ağustos itibariyle 3,4 milyona ulaştı. Bu rakam, yaklaşık 568 milyon dolarlık bir değere tekabül ediyor.