İeü mezunları dünyaya açıldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde aldıkları lisansüstü eğitimle kariyerlerini küresel boyuta taşıyan İrem Cabbaroğlu, Melike Demirbağ Kaplan, İsmail Karabaş ve Uğur Turan, farklı kıtalarda önemli görevler üstlenerek Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Almanya, ABD, Kazakistan ve daha birçok ülkede öne çıkan bu mezunlar, alanlarında uzmanlaşarak örnek profesyoneller haline geldi.

Mimarlıkta yeni ufuklar

Mimarlıkta uzmanlaşan İrem Cabbaroğlu, Amerika’nın önde gelen ofislerinde yaklaşık 10 yıldır çalışıyor. İEÜ’de aldığı eğitimle mimarlığı çok katmanlı bir disiplin olarak görüp, küresel perspektifini geliştirdi. Tasarımlarına entegre ettiği yenilikçi bakış açısıyla uluslararası alanda fark yarattı.

İşletmede akademik ve yönetsel başarı

İşletme alanında yüksek lisans ve doktora yapan Prof. Dr. Melike Demirbağ Kaplan, Alman Uluslararası Üniversitesi’nde rektör yardımcısı olarak görev yapıyor. İEÜ’de edindiği bilgi ve vizyonun, kariyerinde akademik ve yönetsel başarılara kapı açtığını belirtti.

Lojistikte akademik kariyer

Doç. Dr. İsmail Karabaş, lojistik yönetiminde uzmanlaştı. ABD’de doktora yaptıktan sonra birçok ülkede dersler verdi, 20’den fazla akademik makale yayımladı. İEÜ’nin verdiği eğitim ve vizyonun kariyerindeki en önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilir enerji ve çevre diplomasisi

Uğur Turan, sürdürülebilir enerji alanında uzmanlaşarak uluslararası ‘CICA’ örgütünde çevre uzmanı oldu. Enerji dönüşümü, iklim politikaları ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerine çok taraflı diplomatik çalışmalar yürütüyor.