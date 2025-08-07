Trendyol Süper Lig temsilcisi Göztepe, yeni sezon öncesi sponsorluk ağını güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, yasal şans oyunları bayisi Bi'Talih ile önemli bir forma sırt sponsorluğu anlaşmasına imza attı.

Göztepe Spor Kulübü, Türkiye Jokey Kulübü ve Milli Piyango’nun yasal bayisi olan Bi'Talih firmasıyla sezon sonuna kadar geçerli bir sponsorluk iş birliği gerçekleştirdi.

Anlaşma kapsamında Göztepe’nin 2025 sezonu boyunca oynayacağı tüm resmi ve özel maçlarda, takım formalarının sırt bölümünde Bi'Talih’in logosu yer alacak.

Gürsel Aksel Stadı’nda düzenlenen imza töreninde Göztepe CEO’su Kerem Ertan ile Bi'Talih Yönetim Kurulu Üyesi Barış Kuyucu hazır bulundu.

Kerem Ertan törende yaptığı açıklamada, “Göztepe’yi daha güçlü bir geleceğe taşımak için sürdürülebilir iş birliklerine büyük önem veriyoruz. Bi'Talih ile kurduğumuz bu ortaklık, kulübümüzün finansal yapısına katkı sunarken marka değerimizi de artıracak” ifadelerini kullandı.

Bi'Talih adına konuşan Barış Kuyucu ise, “Köklü geçmişi ve tutkulu taraftarıyla Türk futbolunun önemli camialarından Göztepe ile çalışmak bizler için büyük bir gurur. Bu iş birliğinin her iki tarafa da değer katacağına inanıyoruz” dedi.