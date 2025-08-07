Seferihisar’da vatandaşların yoğun talebi üzerine TOKİ Yolu olarak adlandırılan güzergâhta kapsamlı bir yol yenileme çalışması başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği proje ile TOKİ konutlarının bulunduğu güzergâhta toplamda 2 kilometrelik yol yeniden düzenleniyor.

Yol altyapısı tamamlandı, asfaltlama yapılacak

Uzun süredir bozuk olan ve kullanımı zorlaşan yol, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlanarak yenilenecek. Yapılacak yenileme sayesinde yol, hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli ve konforlu hale getirilecek.

Seferihisar belediyesi destek verdi

Yol çalışmalarını yerinde inceleyen Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan, “Uzun süredir altyapı çalışmaları nedeniyle kullanılamaz durumda olan bu yolun yenilenmesi için İzmir Büyükşehir Belediyemizle birlikte harekete geçtik. Desteklerinden dolayı İzmir Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. En kısa zamanda TOKİ yolunu modern bir ulaşım aksına dönüştüreceğiz” dedi.

Ulaşım rahatlayacak

Yapılan yenileme çalışması ile bölgedeki ulaşımın büyük ölçüde rahatlaması bekleniyor. Projenin tamamlanmasıyla TOKİ yolu, Seferihisar sakinleri için daha güvenli ve kullanışlı bir güzergâh olacak.