Bitcoin fiyatları, ABD federal hükümetinin potansiyel kapanma riski ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın yatırımcıları temkinli olmaya yönlendiren açıklamalarıyla son 2 haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Kripto para, gün içinde 112.326,91 dolara kadar düşerken, şu sıralarda yüzde 2,27 kayıpla 112.815 dolardan işlem görüyor.

Federal hükümet kapanma riski

Cumhuriyetçi ve Demokrat vekiller arasında sağlık hizmetleri ve bütçe talepleri konusundaki uzlaşmazlıklar, 30 Eylül son tarihli federal hükümet fonlarının uzatılmasını tehlikeye atıyor. Bu durum, ABD borsa vadelilerinde düşüş ve Bitcoin dahil kripto piyasalarında dalgalanmalara yol açtı.

Fed kararlarının etkisi

Geçen haftaki Federal Rezerv (Fed) politika kararları sonrası yatırımcılar, faiz oranlarındaki indirimleri ve Powell’ın gelecekteki faiz indirimlerini ölçülü yapabileceğine dair mesajlarını değerlendirmeye devam ediyor. Bu temkinli yaklaşım, kripto para piyasalarında belirli bir kaygı yaratıyor.

Bitcoin’in güncel seviyesi

Tüm bu gelişmeler ışığında Bitcoin, gün içinde 112.326,91 dolara kadar geriledi. Şu anki fiyatı ise 112.815 dolar seviyesinde, günlük kayıp yüzde 2,27 civarında.

ETF verileri

Kripto para yatırımcıları, spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinden hâlâ ilgiyi sürdürüyor. 15-19 Eylül tarihleri arasında, spot Bitcoin ETF’leri 887 milyon dolarlık net giriş kaydederken, spot Ethereum ETF’leri 557 milyon dolarlık net giriş yaptı. BlackRock’un ETHA’sı ise 513 milyon dolar ile haftanın en yüksek net girişini gerçekleştirdi.