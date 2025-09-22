cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun ifadesi için gittiği İstanbul Adliyesi önünde CHP aracının engellenmesiyle ilgili dava bugün başladı. Yerine kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 25 CHP’li, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşmalarına çıktı. Sanıklar için 3 yıl 11 aydan 17 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Güvenlik önlemleri

Duruşma nedeniyle Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Meydan bariyerlerle kuşatılırken, adliyenin birçok noktasına çevik kuvvet ekipleri konuşlandırıldı. İçeriye yalnızca işleri olduğuna dair belge gösterebilen vatandaşlar alındı.

Duruşmayı Takip Edenler

Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi takip ediyor.

Suçlamalar ve hapis istemleri

Özgür Çelik ve 25 CHP’liye yöneltilen suçlamalar şunlar:

Görevi yaptırmamak için direnme

Kasten yaralama

Kamu malına zarar verme

Sanıklar için 3 yıl 11 aydan 17 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Duruşma süreci

Davanın ilk duruşması bir saat gecikmeli olarak saat 11.00’de İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görüldü. Kimlik tespitlerinin ardından Özgür Çelik savunmasına başladı.