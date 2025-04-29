Bitcoin 94.000 dolar seviyesinde güçlenirken, kurumsal alımlar ve ABD'den gelen düzenleme sinyalleri yükseliş beklentisini destekliyor. Ethereum ve XRP'de teknik görünüm öne çıkıyor.

Piyasa genel görünüm: Kripto varlıklarda istikrar arayışı sürüyor

Lider kripto para birimi Bitcoin, yeni haftaya 94.280 dolar seviyelerinde yatay bir seyirle başladı. Ethereum 1.792 dolar seviyesinden işlem görürken, XRP 2,27 dolarda tutunmaya çalışıyor. Kripto para piyasasının toplam değeri 2,91 trilyon dolara ulaşırken, Bitcoin'in piyasa değeri 1,87 trilyon dolar, Ethereum'un piyasa değeri ise 216 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Spot ETF girişleri güçlü: Bitcoin'e 591 milyon dolarlık talep

Son 24 saatte spot Bitcoin ETF'lerine toplam 591,2 milyon dolarlık giriş gerçekleşti. Aynı dönemde spot Ether ETF'lerine 64,1 milyon dolar yatırım yapıldı. Bu rakamlar, özellikle ABD'li kurumsal yatırımcıların ilgisinin artarak sürdüğünü gösteriyor.

Standard chartered: Bitcoin 120 bin doları görebilir

Standard Chartered'ın Dijital Varlıklar Araştırma Başkanı Geoffrey Kendrick, Bitcoin'in 2025 yılının ikinci çeyreğinde 120.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Kendrick'e göre, ABD varlıklarından çıkan fonların Bitcoin'e yönelmesi, balina birikimleri ve altın ETF'lerinden Bitcoin ETF'lerine yaşanan geçişler bu tahmini destekliyor.

Kendrick ayrıca, stablecoin düzenlemelerinin yasalaşması ve kurumsal fon bildirimlerinin (13F) artmasıyla birlikte yaz aylarında da yükselişin sürebileceğini belirtiyor. Uzun vadede Bitcoin için yıl sonu hedefi ise 200.000 dolar olarak korunuyor.

MicroStrategy'nin yeni bitcoin alımı: 1,4 milyar dolarlık hamle

Bitcoin hazine şirketi Strategy (eski adıyla MicroStrategy), 21-27 Nisan tarihleri arasında toplam 1,42 milyar dolarlık yatırım ile ortalama 92.737 dolardan 15.355 adet BTC satın aldı. Şirketin elindeki toplam Bitcoin miktarı 553.555'e yükselerek, dolaşımdaki arzın %2,6'sına ulaştı.

Şirketin BTC başına ortalama maliyeti 68.459 dolar seviyesinde. BTC varlıklarının güncel piyasa değeri 52 milyar doları aşarken, yaklaşık 14 milyar dolarlık kâğıt kârı oluştu. Bu alımlar, MSTR ve STRK hisselerinin satışından elde edilen gelirle finanse edildi.

Arizona'dan tarihi bitcoin adımı: Kamu fonlarına dijital varlık yatırımı

ABD'nin Arizona eyaletinde yasa yapıcılar, eyalet hazinesi ve emeklilik fonlarının varlıklarının %10'una kadarını dijital varlıklara, özellikle de Bitcoin'e yatırabilmesini öngören "Arizona Stratejik Bitcoin Rezervi Yasası"nı kabul etti.

Yasa, Demokrat Vali Katie Hobbs'un onayına sunulmuş durumda. Eğer yasa yürürlüğe girerse, Arizona kamu fonlarıyla Bitcoin'e yatırım yapan ilk eyalet olacak. Iowa, Missouri ve Teksas da benzer adımlar atmayı değerlendiriyor.

Mastercard'tan stabilcoin hamlesi: Küresel ödeme ağına entegrasyon

Mastercard, stabilcoin'leri küresel ödeme sistemine entegre etmek üzere OKX, Circle ve Paxos gibi kripto oyuncularıyla iş birliği yapıyor. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, cüzdanlarında tuttukları stabilcoin'lerle Mastercard ağına bağlı 150 milyondan fazla noktada ödeme yapabilecek.

Şirketin Ürün Direktörü Jorn Lambert, bu entegrasyonun ödeme sistemlerini daha verimli hale getireceğini ve ticarette yeni bir dönem başlatacağını söyledi. 2024'ün ilk yarısında stabilcoin'lerle yapılan işlem hacminin 5,1 trilyon doları aştığı belirtiliyor.

Bitcoin teknik görünüm: Sıkışma bandı kırılmayı bekliyor

Bitcoin, 92.796 - 94.960 dolar aralığında sıkışmış durumda. 94.960 dolar seviyesinin aşılması durumunda 99.544 ve 102.524 dolar seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor. Aşağı yönlü bir kırılım halinde 92.796 ve 90.678 dolar destekleri takip edilecek.

Vadeli işlemlerde hacim delta negatif seyrederken (-102.064K), spot piyasalarda alım ilgisi artmış durumda (+14.919K). Funding rate hafif pozitif (%0.0017), premium oranı ise negatif (-0.0397). Teknik olarak 92.796 desteği korunursa düşüş sınırlı kalabilir.

Ethereum ve XRP teknik verileri: Direnç bölgeleri öne çıkıyor

Ethereum (ETH): 1.792 dolar seviyesinde yatay seyreden Ethereum, 1.754 dolar desteğini korumaya çalışıyor. Yukarıda 1.916 - 2.104 - 2.319 dolar seviyeleri direnç olarak izleniyor. Funding rate pozitif (+0.0032), kaldıraç iştahı ise zayıf.

XRP/USDT: 2,27 dolarda yatay hareket eden XRP, 2,2283 desteğini koruyor. 2,4685 direnci kritik eşik konumunda. Cumulative delta ve spot delta zayıf görünüm sergilerken, funding rate pozitif kalmaya devam ediyor.